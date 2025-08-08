Mercato Ravenna, biennali per Bianconi e Zagre

Ufficiali Bianconi in difesa e la conferma di Zagre per il reparto offensivo. Per entrambi contratto biennale, come annuncia il Ravenna in una nota: “Il Ravenna FC comunica di aver perfezionato l’accordo per il tesseramento di Alessandro Bianconi, difensore centrale classe 1999, che ha sottoscritto un contratto biennale con il club giallorosso. Giocatore dotato di ottima struttura fisica e personalità, Bianconi arriva a Ravenna dopo essersi svincolato dalla Triestina, con cui ha disputato l’ultima stagione in Serie C. In carriera ha vestito anche le maglie di Ancona, Gozzano e Lecco in serie B, maturando un’esperienza importante nei campionati professionistici. La sua capacità di guidare il reparto arretrato, unita a solidità difensiva e presenza nelle palle inattive, ne fanno un rinforzo di spessore per la rosa a disposizione di Marco Marchionni. Ad Alessandro il benvenuto nella famiglia giallorossa e i migliori auguri per la nuova avventura con il Ravenna FC”.

Questa la nota della società su Zagre: “Il Ravenna FC è lieto di annunciare la conferma di Abdel Zagre, attaccante classe 2004, che ha sottoscritto un contratto biennale proseguendo così la propria esperienza in giallorosso. Arrivato nella scorsa stagione, Zagre si è messo in evidenza per velocità, fisicità e capacità di tenere impegnate le difese avversarie. Le sue doti e la sua giovane età lo rendono un profilo di grande prospettiva, perfettamente inserito nel progetto tecnico di mister Marco Marchionni. Ad Abdel Zagre il miglior in bocca al lupo per le sfide che lo attendono con la maglia giallorossa”.