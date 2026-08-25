A sei giorni dalla fine i tempi del mercato cominciano a stringersi per molti. Compreso il Ravenna, che vuole inserire ancora due nomi pesanti nella sua rosa. A Casiraghi è stato proposto un biennale con prolungamento automatico in caso di promozione e l’arrivo del centrocampista del Sudtirol è vicino. Con Rossetti, ieri sera neppure in panchina (c’era Ilari al suo posto), destinato a fare percorso inverso.

Solita confusione, invece, su Parigi. Il Ravenna sembrava averlo in mano, ieri però è tornato d’attualità il Pescara, che farà cassa con Di Nardo alla Juve Stabia. A quattro giorni da Ravenna-Latina, non manca molto per appurare la verità. Anche su Rabbi, che sarebbe un’alternativa extralusso a Parigi. Il procuratore dell’attaccante bolognese attende la comunicazione che il suo assistito è stato messo ufficialmente sul mercato dal Cittadella e nel frattempo tanti, in B (Empoli) e C si stanno informando. Ravenna compreso.