Mercato Ravenna, a centrocampo c’è l’esperto Edoardo Duca

Un... nobile per il Ravenna. La rosa giallorossa sta per arricchirsi con Edoardo Duca, centrocampista classe 1997 di proprietà della Juve Stabia. Nella passata stagione ha giocato tre partite in Serie B con i campani e poi a gennaio è andato in prestito al Lecco, facendo meraviglie sia nel girone di ritorno del campionato di C Girone A (3 gol in 15 presenze) che nei play-off (2 reti in 3 partite). In precedenza aveva giocato 106 partite ufficiali con la maglia del Modena tra Serie D, Serie C (vinta nel 2021-2022), Serie B e coppe varie, ma anche 32 presenze condite da 6 reti nella Pergolettese in Serie C.

Duca è un centrocampista centrale verticale che va a completare una linea che sarà quasi certamente schierata a tre. Andrà a completare una batteria di interni di centrocampo per ora composta da Lonardi, Rossetti e Tenkorang.