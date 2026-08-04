Mercato Ravenna, a centrocampo c’è l’esperto Edoardo Duca

Ravenna Calcio
Edoardo Duca con il Modena nella stagione 2024-2025: ora il centrocampista è di proprietà della Juve Stabia
Edoardo Duca con il Modena nella stagione 2024-2025: ora il centrocampista è di proprietà della Juve Stabia

Un... nobile per il Ravenna. La rosa giallorossa sta per arricchirsi con Edoardo Duca, centrocampista classe 1997 di proprietà della Juve Stabia. Nella passata stagione ha giocato tre partite in Serie B con i campani e poi a gennaio è andato in prestito al Lecco, facendo meraviglie sia nel girone di ritorno del campionato di C Girone A (3 gol in 15 presenze) che nei play-off (2 reti in 3 partite). In precedenza aveva giocato 106 partite ufficiali con la maglia del Modena tra Serie D, Serie C (vinta nel 2021-2022), Serie B e coppe varie, ma anche 32 presenze condite da 6 reti nella Pergolettese in Serie C.

Duca è un centrocampista centrale verticale che va a completare una linea che sarà quasi certamente schierata a tre. Andrà a completare una batteria di interni di centrocampo per ora composta da Lonardi, Rossetti e Tenkorang.

Ciò che manca

Restano ora urgenti le questioni riguardanti un centrale difensivo e una punta. Sono tanti i sondaggi effettuati dalla società giallorossa, al momento Filippo Berra (di proprietà della Salernitana) è il favorito per la difesa e avrebbe dichiarato di suo gradimento la destinazione ravennate, in attacco invece si valutano sempre diversi profili (Parigi del Latina piace tanto).

Il ritiro volge al termine

Il Ravenna resterà nel ritiro di Acquapartita fino a giovedì. Oggi e domani è in programma una doppia seduta di allenamento, giovedì una al mattino, venerdì poi i giallorossi lavoreranno a Glorie mentre sabato partiranno per Benevento, dove domenica alle ore 21 giocheranno il turno preliminare della Coppa Italia.

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