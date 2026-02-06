Marchionni verso Ravenna-Carpi: “Bisogna sfruttare le occasioni. Luciani? Gli auguro grandi cose”

Un appuntamento casalingo da non fallire per il Ravenna (secondo con 46 punti), che sabato alle 17.30 ospita il Carpi al Benelli e prova a mettere la pressione alla capolista Arezzo (53 punti). I toscani scendono in campo domenica per ospitare la Pianese e il tecnico giallorosso Marco Marchionni sprona i giallorossi: “Bisogna sfruttare le occasioni, abbiamo in rosa giocatori in grado di risolvere questo problema. Stiamo sbagliando nei piccoli particolari che purtroppo sono risultati decisivi. Quanto a Luciani, la società ha fatto una scelta, resta un patrimonio del Ravenna e gli auguro grandi cose perché poi rientrerà alla base”.