Marchionni: “Ravenna, una grande determinazione vale la finale play-off”

Il Ravenna supera 2-0 la Pistoiese e guadagna la finale play-off contro il Tau Altopascio. Marco Marchionni archivia con ovvia soddisfazione la qualificazione alla finale: «La Pistoiese ha giocatori forti e vanno fatti i complimenti all’allenatore che ci ha messo in difficoltà ma il Ravenna alla fine con la sua determinazione ha meritato una finale che conferma come questa squadra sia sempre in grado di mettere in difficoltà ogni avversario. In settimana poi avevo rivisto la “magia” che si era manifestata tante volte quando sono arrivato qui. Adesso sappiamo che ci aspetta una finale che può darci qualcosa di importante. Sul mio futuro sono tranquillo perché in questo momento penso solo alla fine della stagione con questi ragazzi. Sono stato fortunato con i cambi ma del resto chi è andato in campo ha fatto cose molto buone. Complimenti anche al nostro preparatore atletico per le condizione fisica mostrata alla distanza».