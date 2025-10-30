Marchionni: “Ravenna, una bella risposta da parte di tutti”

La marcia vittoriosa in Coppa Italia del Ravenna di Marco Marchionni va avanti anche nell’edizione di Serie C e il tecnico laziale può uscire soddisfatto dal successo contro il Rimini che traghetta la squadra giallorossa agli ottavi: «Direi che è stata una bella risposta da parte di tutti e su questo non avevo dubbi comunque alla vigilia perché vedo in allenamento sempre buone cose da parte di tutti, giorno dopo giorno. Oggi (ieri ndr) l’atteggiamento è stato immediatamente molto buono e si è vista la volontà di andare avanti in Coppa Italia, una manifestazione alla quale teniamo e quindi tutti hanno fatto la loro parte».

Ovviamente la prova di Okaka è stata degna di una nota a parte: «Stefano ci ha fatto sempre vedere in questi mesi volontà e atteggiamento giusto, le reti di oggi (ieri ndr) danno continuità al gol di domenica scorsa e penso che gli faranno bene per il prosieguo della stagione. Da Pozzo poi è un giocatore utile che se capisce quanto è bravo può fare davvero grandi cose, con lui ho parlato di questo. Comunque questa volta il mio elogio va davvero a tutti. Da domani (oggi, ndr) penseremo all’Ascoli ed una partita ovviamente importante, adesso ci godiamo per breve tempo questa bella vittoria e il passaggio del turno».

