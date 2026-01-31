Marchionni: “Ravenna, un’ottima partita. L’Arezzo ha pareggiato e dovevamo approfittarne, ma io ci credo sempre”

Marco Marchionni è soddisfatto dopo il punto di Perugia (1-1). “Un’ottima partita fin dall’inizio - ha detto il tecnico giallorosso - abbiamo creato molte occasioni poi c’è stato il gol preso da un cross lungo leggibile. Alla fine è come se avessimo finito in otto e faccio i complimenti ai ragazzi che sono riusciti a tener. Il mercato? Vedremo se si può migliorare ancora questa squadra”.

Continua il tecnico: “Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ perché non riuscivano ad arrivare sugli esterni. Il primo posto? Ci credo sempre, nel calcio di oggi tutto può succedere. L’Arezzo ha pareggiato e dovevamo approfittarne ma se non fai gol difficilmente vinci le partite. Però l’atteggiamento resta positivo”.