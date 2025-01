Marchionni: “Ravenna poco brillante ma avremmo potuto vincere”

Arriva il primo pareggio esterno, secondo in totale, per Marco Marchionni sulla panchina del Ravenna. Arriva dopo una partita non facile e che è viaggiata sulle montagne russe dei risultati degli altri campi, visto che il Ravenna è passato da un meno tre ad un più due assetandosi poi in vetta con Tau e Forlì a bocce ferme. «Abbiamo incontrato un avversario ostico che lottando ci ha messo un po’ in difficoltà, anche senza creare molto. Eravamo un po’ lenti e poco brillanti, però siamo andati ad un passo dalla vittoria e prendere il rigore subito dopo il nostro è stato un peccato. Anche in inferiorità numerica abbiamo fatto molto bene, potevamo forse fare di più quando siamo tornati in parità, tutto sommato però faccio i complimenti di ragazzi sotto l’aspetto della determinazione e sapete che quando debbo rimproverarli non mi tiro mai indietro».

Ora c’è affollamento in vetta, con la Pistoiese che si avvicina e domenica prossima sarà al Benelli: «Ho sempre detto che il campionato si deciderà alla fine, noi dobbiamo continuare sul nostro percorso. Cioè non perdere, anche se su questi campi si poteva anche vincere. Sono contento che i tifosi ci seguano sempre ed abbiano applaudito l’impegno evidenziato ancora dal Ravenna».

Dirigenza vicina

Il diesse Davide Mandorlini, presente come Ignazio Cipriani e Ariedo Braida, suggella così lo strano pomeriggio: «Rimasti in dieci non era facile organizzarci, però non siamo mai andati in difficoltà, poi una volta tornati in parità siamo stati più pericolosi. Certamente credo che undici contro undici alla fine avremmo potuto vincere, però è andata così e guardiamo avanti. Peccato per il pareggio subìto poco dopo il vantaggio, però oggi (ieri, ndr) è arrivata la conferma anche da altri campi che questo è un campionato dove tutto può succedere e nulla è mai scontato. Per quanto riguarda poi il mercato (a meno di novità manca solo una punta, ndr) ci sono ancora due settimane e penso che le cose si muoveranno più avanti».

