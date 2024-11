Marchionni: “Ravenna, ora c’è entusiasmo”

Percorso netto finora per Marco Marchionni, che si gode la terza vittoria in una settimana da quando è alla guida del Ravenna. Dopo la più sofferta e quella più inattesa nei termini in cui è stata ottenuta, a Prato è arrivata la vittoria più semplice della gestione del tecnico laziale, che provvede a complimentarsi con la sua squadra ma sempre tenendo alto il livello di attenzione: «In questo momento la squadra sta facendo quello per cui era stata formata. C’era aria pesante quando sono arrivato però adesso c’è entusiasmo, dovuto al fatto che i ragazzi mostrano la testa libera».

Flash sulle grandi aspettative: «Alla terza partita in una settimana è stato importante avere una rosa molto lunga, sappiamo le ambizioni della piazza, quindi facciamo il nostro campionato e alla fine vedremo dove saremo arrivati».

Ovviamente soddisfatto anche il direttore sportivo Davide Mandorlini: «La squadra è stata brava ad iniziare la partita nel modo giusto e alla distanza la differenza di qualità è emersa. Siamo contenti di avere accorciato la classifica in alto ma adesso bisogna continuare».