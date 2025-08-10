Marchionni: ”Ravenna, il bicchiere è mezzo pieno”

L’ultima amichevole porta altre indicazioni utili per Marco Marchionni che guarda ora agli impegni ufficiali: «Il bicchiere è mezzo pieno. Siamo riusciti a fare le cose che conoscevamo e questo è positivo. Siamo andati molto meglio rispetto al triangolare di mercoledì scorso. Certo si è giocato a ritmi abbastanza bassi però la squadra ha provato a giocare, è riuscita a mettere in opera ciò che abbiamo provato negli ultimi due giorni e di questo ho dato già atto ai calciatori dopo la partita. La fase di non possesso è stata soddisfacente, ma questo era già emerso anche nelle amichevoli precedenti». Qualche annotazione anche sui singoli. Su Tommaso Di Marco: «Ha un futuro importante, capacità di palleggio e visione di gioco. È bravo nella ricerca degli spazi. Può fare la mezzala e il trequartista e ha anche la capacità di improvvisare».

Su Pierluca Luciani: «Lui è sicuramente una prima punta, in qualche fase sa fare anche il rifinitore ma da lui voglio i gol, ha forza, intelligenza, è un attaccante importante».