Il Ravenna ha presentato ufficialmente Marco Marchionni, che ha preso il posto di Mauro Antonioli sulla panchina giallorossa: “La sfida di Ravenna è molto stimolante, perché è una grande piazza come lo era Novara e di conseguenza le aspettative sono alte. Siamo partiti in ritardo in classifica, però la rosa è sicuramente competitiva e sarà mio compito stimolarla e cercare di farla rendere al meglio per risalire la corrente”.