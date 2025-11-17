Marchionni: “Ravenna, a Livorno un punto che peserà”

Dopo quasi tre mesi di campionato, a Livorno è arrivato il primo pareggio della stagione (Coppa Italia Serie C compresa), di un Ravenna che ieri è salito sulle montagne russe. Prima ha rischiato di vincerla, poi di perderla; quindi, dopo il rigore di Spini, ha dato l’impressione di spuntarla in rimonta come in casa del Guidonia ma allo scadere ha visto il ko a pochi centimetri, ma Biondi ha graziato la squadra giallorossa. Il punto alla fine viene portato a casa volentieri da Marco Marchionni: «Alla fine - sintetizza - questo punto non è stato per nulla banale e penso che alla fine del campionato potrebbe avere un peso».

E poi, senza mai citare le assenze dei due attaccanti titolari Luciani e Motti e quella dell’ultima ora del difensore centrale Solini, riavvolge il nastro del match: «Siamo partiti bene - dice Marchionni - ma poi abbiamo commesso anche diversi errori tecnici che ci hanno complicato un match che ci aspettavamo difficile, come poi si è rivelato. Il Livorno ha confermato che, dopo un cambio di allenatore, c’è sempre una reazione: ci ha messo in difficoltà nel primo tempo e alla fine ha avuto anche l’occasione per vincere. Così come anche noi abbiamo avuto diverse opportunità, soprattutto nella ripresa».

Nel settore ospiti non c’era un solo tifoso giallorossa a causa del divieto di trasferta, in tribuna, invece, la dirigenza del Ravenna ha come sempre seguito al completo la squadra. Questo il giudizio del direttore sportivo Davide Mandorlini: «Non sono convinto che il gol di Tenkorang fosse da annullare, sia Scaringi che Di Carmine si trattenevano e l’arbitro non aveva fischiato. Su quella punizione abbiamo incassato il loro vantaggio su una traiettoria aerea forse condizionata anche dal vento. Si era messa male e nel secondo tempo si è giocato poco con molti fischi e tante perdite di tempo, ma nonostante questo abbiamo creato molto e pareggiato. Abbiamo avuto altre occasioni per segnare così come anche loro nel recupero hanno rischiato di vincere con l’unica azione della ripresa. Alla fine prendiamo il punto e andiamo avanti, considerando che quello di Livorno è comunque un campo molto difficile per tutti».