Marchionni continua solo a vincere: “Bravo il mio Ravenna, forte e determinato”

Il 2025 del Ravenna inizia assolutamente nel modo migliore per il Ravenna e Marco Marchionni, che dal giorno del suo arrivo continua solo a vincere. Logica la soddisfazione del tecnico giallorosso dopo la prova di grande autorità offerta dai suoi su un campo mai semplice e per questo temuto: «Abbiamo incontrato una buona squadra, allenata bene e reduce da un ottimo periodo, però il Ravenna ha dimostrato di essere una squadra forte e determinata che è partita subito forte per far capire agli avversari che sarebbe stata dura. Dobbiamo migliorare alcune cose ma siamo in crescita e dobbiamo fare il nostro percorso continuando così senza guardare troppo agli altri ed a fine stagione faremo i conti. Ho detto più volte che questa squadra ha un organico molto forte nel quale si è creata anche un’alchimia ottima, poi vincere aiuta a vincere e questo sicuramente ci aiuta nel nostro cammino. Certamente la società prenderà comunque le sue decisioni in merito al mercato».

A questo proposito, come sempre vicino al Ravenna c’era anche il direttore sportivo Davide Mandorlini, che nel dopo partita del Lungo Bisenzio si è accodato volentieri alle parole dell’allenatore: «Tanti ragazzi devono ancora dimostrare il loro autentico valore, oggi (ieri, ndr) è toccato a Guida ma anche altri arriveranno presto. Questo non vuol dire che non cercheremo di migliorare una rosa comunque già molto competitiva, che ha iniziato la partita nel modo migliore ed al tirare delle somme ha fatto sembrare semplice anche un match che invece riservava diverse insidie».