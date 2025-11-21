Marchionni carica il Ravenna verso il Gubbio: “Facciamo capire subito che vogliamo vincere noi”

Un altro match di cartello attende il Ravenna, che sabato alle 17.30 riceve il Gubbio di Domenico Di Carlo. Così il tecnico giallorosso Marco Marchionni alla vigilia: “Luciani è recuperato, sarà assente solo Motti, che pian piano sta recuperando. Il Gubbio? Sappiamo il valore dei nostri avversari, una squadra con giocatori importanti di categoria e un allenatore di grande esperienza. Noi però giochiamo in casa e dobbiamo fare subito capire che vogliamo portare la partita dalla nostra parte. Sarà una partita difficile, ma che vogliamo fare nostra: giocando con rispetto per l'avversario ma anche con la consapevolezza del nostro valore. Anche a Livorno abbiamo dimostrato tutta la nostra voglia di vincere fino alla fine: se vogliamo, possiamo mettere in difficoltà tutti”.