Marchionni: "Bravo Ravenna, prova importante"

Ravenna Calcio
Marco Marchionni (Fiorentini)
Marco Marchionni (Fiorentini)

Clima di assoluta soddisfazione in casa giallorossa dopo una prestazione super (2-0 al Cittadella in Coppa), ad abbassare i toni con la dovuta saggezza e un quintale di esperienza ci pensa il vice presidente Ariedo Braida: «Abbiamo fatto una buonissima partita ma bisogna assolutamente restare con i piedi per terra. Il campionato sarà molto duro e già sabato prossimo ci aspetterà una partita molto difficile (in casa contro il Campobasso, ndr)».

Marco Marchionni non si esalta a sua volta ma contiene pure lui i toni: «Il Ravenna ha fatto una prestazione importante contro una squadra sicuramente forte, dimostrando che tutti insieme possiamo fare davvero buone cose. L’unica cosa che non mi ha soddisfatto è che avremmo potuto fare più gol, in futuro bisognerà rimediare quando magari avremo meno occasioni. Siamo comunque stati molto bravi partendo da dietro, essendo poco leziosi e cercando sempre gli spazi giusti. Purtroppo ci sono solo cinque cambi, chi è rimasto fuori aveva lavorato altrettanto bene a conferma di una rosa molto buona che ha saputo fare gruppo presto, anche prima di quello che mi sarei aspettato avendo cambiato così tanti giocatori rispetto alla passata stagione».

