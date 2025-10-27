Marchionni: “Bravo Ravenna e sono felice per Okaka”

Vittoria a dir poco rocambolesca per il Ravenna, soprattutto per come è maturata: oltre il recupero, aumentato per le tante interruzioni e cambi, e per una rete del redivivo Stefano Okaka che aveva appena sbagliato un gol apparentemente facile per uno come lui, o almeno per come era lui. Marco Marchionni incassa soddisfatto per avere comunque visto la sua squadra ripartire con la vittoria sperata dopo la sconfitta con l’Arezzo: «E’ normale che siamo felici, abbiamo incontrato una Pianese che sotto l’aspetto della determinazione e della voglia di lottare ci è stata pari. Avevo detto ai ragazzi che ripartire dopo la sconfitta di domenica scorsa sarebbe stato difficile e ho chiesto di andare oltre. Abbiamo commesso alcuni errori tecnici, alla fine abbiamo sfruttato un episodio conquistando i tre punti. Il Ravenna è una squadra che fin dall’inizio della stagione ha fatto vedere di provare sempre fino alla fine a vincere, oggi (ieri, ndr) abbiamo avuto qualche occasione senza sfruttarla come era successo contro l’Arezzo, fino alla rete di Okaka che invece questa volta ci ha dato la vittoria. Sono contento per Okaka, è stato bravo a farsi trovare pronto anche solo per qualche minuto come aveva già fatto, io metto sempre un giocatore se penso che possa rendersi utile nel momento. Lui è stato fuori dal campo per due anni, è stato cocciuto e ha voluto ripartire, spero che questa rete possa dargli ulteriore spinta e motivazione».

Dirigenza giallorossa sempre presente al completo, con il presidente Ignazio Cipriani non in tribuna ma in mezzo ai tifosi giallorossi. Il direttore sportivo Davide Mandorlini a commentare: «Vittoria importante su un campo non semplice, un sintetico che con l’umidità accelerava abbastanza la velocità della palla. Nel primo tempo abbiamo creato qualche occasione senza sfruttarla, era una partita nella quale andando presto in vantaggio probabilmente avremmo potuto gestire bene l’andamento generale. Così invece non è stato semplice ma alla fine l’ha risolta Stefano, che peraltro è stato preso per questo».