Marchionni: “Bravo Ravenna, avanti”. Protti nero: “Quando il calcio non è lineare mi dà fastidio”

Riguardo al contestato finale da parte ospite, ecco il suo pensiero: «Abbiamo sofferto più per demeriti nostri ed evidentemente non c’eravamo con la testa tanto che in entrambe le occasioni siamo arrivati in ritardo e questo non deve più succedere però alla fine quello che conta sono i tre punti che ci fanno proseguire dritti per la nostra strada».

Alla domanda su che cosa abbia determinato la prestazione non all’altezza delle aspettative Marchionni la spiega puntando il dito su un generale calo mentale: «La dimostrazione è stata che anche chi è subentrato ha fatto fatica e così non siamo stati quel tipo di squadra che di solito si mostra corta ed aggressiva».

Dopo questa ammissione però Marchionni trova anche le attenuanti alla prova sottotono: «Diciamo che siamo stati anche fortunati, però dopo 15 partite giocate in un certo modo riuscire a vincere anche queste gare ci rende contenti. È vero che non siamo stati brillanti come a Prato però non sempre è possibile offrire quel tipo di prestazione».

In casa Ravenna la sola nota lieta è la conquista dei tre punti anche se la prestazione della squadra è stata molto al di sotto di quella mostrata a Prato. Il tecnico Marco Marchionni non si nasconde ammettendo il passo indietro: «In effetti abbiamo subito concesso una palla-gol poi ci siamo allungati non riuscendo quasi mai ad accorciare il campo mentre la Sammaurese invece con i lanci dietro la nostra linea difensiva ci ha messo in difficoltà».

In casa Sammaurese l’umore è ovviamente opposto con l’allenatore Stefano Protti molto adirato per l’esito del match: «Esco dal Benelli con l’amaro in bocca perché quando il calcio non è lineare mi dà molto fastidio: ho deciso di parlare per rispetto della stampa, della mia società e soprattutto per i miei giocatori, che hanno fatto una grande partita, però stavolta ci sono state molte cose che non mi sono piaciute per cui sorvoliamo e passiamo oltre».

Poi, pungolato dai complimenti fatti alla sua squadra il tecnico si presta di buon grado a fare il punto della situazione: «La posizione che abbiamo in classifica significa che è quella che ci siamo meritata fino ad ora anche se in queste due partite del girone ritorno contro le prime due della classe sicuramente avremmo meritato di più: oggi assolutamente avremmo dovuto portarci a casa almeno un punto da un campo dove abbiamo giocato a calcio fino a 95, costruendo negli ultimi minuti una palla-gol ad un metro dalla porta e poi l’episodio successivo, che lascio agli altri giudicare. Io ero lontano e avevo il sole negli occhi, ma poco fa l’ho rivisto sul telefonino e tutti possono fare come me, se vogliono...».

