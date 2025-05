Marchionni: “Bravo Ravenna a tagliare il traguardo”

L’allenatore ravennate Marco Marchionni ha chiuso la stagione col botto e con una meritatissima soddisfazione. Alla fine il suo Ravenna ha raggiunto quello che era l’obiettivo primario dopo che il Forlì aveva vinto il campionato: «Vedere il sorriso di tutti vale molto più di una partita. Dopo un’annata non facile i ragazzi sono stati bravi dimostrando che volevano fortemente raggiungere questo traguardo. Ho sentito fin dal primo giorno nonostante il Ravenna fosse a meno undici dal primo posto che si poteva fare qualcosa di importante».

Insomma Marchionni è prodigo di applausi per i suoi ragazzi che non hanno mai mollato: «Faccio davvero i complimenti a loro per le due gare che sono riusciti a fare a fine anno, cosa affatto semplice. Debbo dire che anche in questi ultimi due incontri sono stato sempre sereno a prescindere dal momento della partita