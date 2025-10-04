Marchionni avvisa il Ravenna: “I giovani della Juve Next Gen sanno fare male”

Ostacolo Juve Next Gen domani per il Ravenna, impegnato alle 12.30 sul campo della seconda squadra della Vecchia Signora. Ad Alessandria appare molto probabile il ritorno di Corsinelli, davanti in quattro per due maglie senza escludere la coppia Motti-Luciani per la prima volta dall’inizio. Così il tecnico giallorosso Marco Marchionni: “Affronteremo una squadra con tanti giovani promettenti che se in giornata possono farti male. Noi veniamo da un momento molto buono e dobbiamo però pensare che le sorti della gara possono dipendere anche da quello che riusciremo a fare”.