Marchionni ammette: “Ravenna, palleggio sterile”. Galuppini si avvicina

Trasferta ancora poco fortunata per un Ravenna che ovviamente rimpiange le assenze ma soprattutto le opportunità non sfruttate in particolare nel primo tempo, mentre nella ripresa le due reti del Campobasso non sono state equilibrate dal rigore di Luciani. Marco Marchionni mastica ovviamente amaro nel dopopartita che ha segnato la quarta sconfitta in campionato, terza in campo esterno, per i giallorossi. «Non è stata la nostra partita migliore, siamo stati lenti nel giro palla pur avendo lottato sempre. Comunque abbiamo avuto un palleggio sterile, senza affondare come avremmo dovuto fare. Analizzando la gara debbo dire che abbiamo affrontato una squadra forte, che è stata brava e crearsi le occasioni e sfruttarle e che a differenza nostra ha messo pressione con gli esterni ed ha corso molto e bene. Detto questo, il problema è che non abbiamo sfruttato le occasioni create e poi dopo il pareggio che è stato immediatamente raggiunto non siamo riusciti a far capire che avremmo voluto provare a vincere».

Strada lunga

All’inizio di un mercato vivace che aveva visto il Ravenna puntare su Letizia, che però ieri pare aver deciso di restare a Pescara, ma vicino alla chiusura con Galuppini, mentre Zagrè potrebbe andare a Pineto, il direttore sportivo Davide Mandorlini ha parlato soltanto del match: «Quando crei occasioni importanti e non le realizzi può succedere, loro poi sono andati avanti e dopo giocando in contropiede hanno fatto la gara che volevano, recupero palla e ripartenze. Credo che il Ravenna abbia comunque fatto una partita superiore rispetto alla sconfitta precedente con la Vis Pesaro, certamente dovevamo essere più cinici sotto porta. Adesso siamo secondi ma la strada resta troppa lunga per emettere giudizi, a partite viste dico le difficoltà della prima di ritorno si sono fatte sentire per tutte le prime della classe anche se l’Arezzo è riuscito a vincere ugualmente».