Marchionni: “Al Ravenna manca spensieratezza, ora c’è pesantezza mentale”

Un primo tempo all‘altezza, una ripresa in tono minore e ora l’Arezzo è a +10. Marco Marchionni a Terni ha analizzato il ko (2-0) del Ravenna: “La situazione è radicalmente cambiata nella ripresa, abbiamo commesso troppi errori e stiamo disperdendo il capitale accumulato nella prima parte del campionato. Il calo di rendimento? Ora ci manca quella spensieratezza che caratterizzava la squadra nel girone d’andata e la pesantezza mentale impedisce ai giocatori di esprimersi come in precedenza. Inoltre la mancanza competizione negli allenamenti, dovuta alle numerose assenze, ci condiziona. La Ternana è un’ottima squadra con giocatori forti, ma noi abbiamo fatto poco o niente, sbagliando in particolare nella fase di palleggio. Ogni volta che prendevamo palla la davamo agli avversari”.