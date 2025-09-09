Mandorlini si sente realizzato: “Ravenna, soddisfazione incredibile”

Il gol di Mandorlini a cavallo del minuto 96 ha messo il punto esclamativo dopo un pomeriggio apparentemente tranquillo ma finito poi con una dose altissima di tensione. «Vista la partita - dice Mandorlini - non doveva capitare un finale cosi, c’è stato un calo di tensione, magari di un solo minuto, ma con il rischio concreto di buttare via una partita che avevamo già vinto e con merito. Era successo in parte anche contro il Campobasso, però questa non deve essere una costante e secondo me non lo sarà. Ricordiamoci comunque che abbiamo tanti giocatori nuovi e una linea precisa va trovata con il tempo».Poi è arrivato il suo gol e Matteo Mandorlini lo racconta così: «E’ stato il primo gol in gara ufficiale segnato nella mia città, con la maglia del Ravenna addosso e proprio sotto la curva Mero. Insomma è stato molto bello, una sensazione di incredibile soddisfazione. Arrivato a questo punto sento un po’ di responsabilità verso la proprietà e la città, segnare è sempre entusiasmante ma per il Ravenna era importante, e sempre dovrà esserlo, il risultato, che in questo modo ci ripaga dei sacrifici fatti da tutti giorno dopo giorno. Ho esultato rimediando il cartellino giallo perché mi sono tolto la maglia come già avevo fatto a Padova, quando avevo segnato dopo essere tornato da un infortunio lungo. Per come la vedo io, il gol è stato frutto della mentalità e della voglia di essere protagonista assieme ai miei compagni in quella che mi auguro possa rivelarsi una stagione importante».© RIPRODUZIONE RISERVATA