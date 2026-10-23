Mandorlini: “Ravenna, ora guardiamo avanti”

La storia recente si ripete per il Ravenna, molto più rapidamente di quei corsi e ricorsi che rappresentavano il cavallo di battaglia di Giambattista Vico. Se la sconfitta sul campo della Pianese non aveva avuto nessuna scusante, quella contro lo Spezia è stata un florilegio di alibi ma anche di colpe. In comune, i due passi falsi, hanno la necessità di un immediato riscatto: contro il Campobasso la missione era stata compiuta, adesso il Ravenna intende fare lo stesso sul campo della Vis Pesaro. Occhio, però, perché non si giocherà nel fortino del Bruno Benelli, dal quale il Ravenna stava per uscire ottenendo un bel risultato anche con l’uomo in meno, ma sul sintetico del Tonino Benelli di Pesaro (il Ravenna si è appositamente allenato a Faenza negli ultimi giorni). Contro una Vis Pesaro che, stando alle tradizioni calcistiche di ogni categoria, può ottenere grazie al cambio di allenatore quella scossa che la porti a superare i chiari limiti denotati nelle giornate precedenti e che hanno confinato i marchigiani nei bassifondi della classifica. Il Ravenna dovrà comportarsi in modo differente rispetto a quanto fatto a Piancastagnaio e se terreno e posizione in classifica dell’avversario saranno simili, è molto probabile, anzi certo, che l’atteggiamento dei giallorossi domani sarà diverso, sia sotto l’aspetto dell’attenzione che sotto quello della determinazione.