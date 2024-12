«Esatto: si è dimesso il responsabile del settore giovanile e della metodologia Federico Turchetta, che ha lasciato per problemi personali. A lui vanno i nostri migliori auguri di pronta ripresa: senza Turchetta, al comando resta Giulio Pastecchia, che già collaborava con lui e che ora diventa responsabile unico. Il settore giovanile resta una priorità per la proprietà, purtroppo a Ravenna il problema sono gli impianti. Abbiamo già fatto migliorie importanti, ma resta il problema delle strutture: la Darsena è fatiscente e non risponde alle nostre necessità, di questo ho parlato spesso con l’assessorato allo sport».

«Oggi (ieri, ndr) la società ha iniziato interventi per migliorare il terreno del Benelli, in modo da cercare di arrivare senza problemi in fondo al campionato. Poi il pensiero è quello di rifarlo, sarò un intervento costoso ma necessario. Per la squadra e per il pubblico, ora c’è un clima molto positivo in città, allo stadio vedo entusiasmo e gente nuova, queste sono cose importantissime per la società».