Mandorlini: “Ravenna bravo a interpretare i momenti della gara”

Alla fine arriva una larga vittoria con Andrea Mandorlini molto felice: «Credo che la mia squadra abbia disputato una buona partita contro una squadra forte, anche se nel primo tempo non siamo stati molto incisivi. Però almeno siamo stati ordinati in una partita che dovevi aggiudicarti a tutti i costi come avevo detto in sede di presentazione».

Il Perugia si presentava con una classifica migliore del Ravenna ed era sicuramente da prendere con le molle: «Ha giocatori di tutto rispetto - ricorda il tecnico - ed era d’obbligo prestare loro la massima attenzione poi la superiorità numerica ci ha avvantaggiati però credo che i ragazzi siano stati bravi ad interpretare al meglio la gara, meritando la vittoria».

Il tecnico giallorosso spiega poi le scelte fatte in partenza e poi a partita in corso: «E’ stata una settimana un po’ così e quindi abbiamo iniziato con due ali e una punta centrale con Rabbi che poteva portarci in vantaggio già nel primo tempo, ma che poi si è rifatto nella ripresa segnando una doppietta». A riguardo rivolge i suoi elogi alla punta arrivata dal Cittadella: «Si vede che sta bene ed è un giocatore che ha grandi qualità: abbiamo investito su di lui e ci sta ripagando con delle ottime prestazioni al di là delle reti segnate che comunque sono quelle che contano».

Dopo le prime quattro gare di campionato Mandorlini spende volentieri due parole anche sul gruppo e sul lavoro fatto per costruirlo: «Abbiamo cercato di formare una squadra che al di là dell’aspetto tecnico-tattico fosse composta da ragazzi bravi anche sotto l’aspetto del carattere e voglio dire che siamo tutti molto soddisfatti di loro e di un gruppo che cresce e che con l’arrivo di Soleri ha acquisito maggiore valore».

Una domenica di felicità però offuscata dal trattamento ricevuto a fine gara dalla curva ospite: «Mio figlio ha giocato a Perugia e io ho molti amici in quella città. Sono andato spesso a vedere le partite a Perugia e mai ho avuto problemi. Oggi (ieri, ndr) purtroppo sono saltati fuori con questi cori infelici e sono rimasto veramente male però sono cose che occorre accettare».

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