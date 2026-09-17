Mandorlini: “Non il miglior Ravenna ma tre buoni punti”

Missione compiuta per un Ravenna che dopo, due pareggi tutto sommato “larghi” in casa della Reggiana al debutto e a Pescara una decina di giorni fa, passa ad Ostia. Senza strafare ma dando l’impressione costante di una superiorità evidente ma mai concretizzata in modo adeguato.

Parte da questa osservazione il dopo partita di Andrea Mandorlini: «Non è stato il miglior Ravenna pero i turni infrasettimanali sono sempre insidiosi, abbiamo avuto l’occasione per chiuderla e non ci siamo riusciti. L’Ostiamare è stata brava a sua volta a tenerla aperta fino alla fine: avevo detto che non sarebbe stato facile e alla fine siamo comunque contenti di avere ottenuto la vittoria. Ho fatto tanti cambi perché abbiamo una squadra competitiva e la competizione fa bene a tutti, al di là che qualcuno abbia risposto meglio di altri».

Fari già sulla prossima partita in programma domenica a Caravaggio: «Ho giocato ed allenato a Bergamo, i colori nerazzurri sono nel cuore e mi fa piacere tornare. L’Atalanta Under 23 è un’ottima squadra che sarà difficile da affrontare, la ritengo più di un’outsider. Abbiamo qualche giorno per recuperare, servirà un Ravenna più vivo anche a livello nervoso per fare risultato».