Mandorlini giura sul Ravenna: “Abbiamo un gruppo di giocatori seri”

Quelli invece che sono scesi di categoria dopo una carriera eccellente rispondono ai nomi di Donati e Okaka: «Hanno giocato ad alti livelli e il fatto che abbiano scelto il Ravenna per ripartire è stato importante per noi e per la città. Donati ha già mostrato di essere in piena efficienza, mentre sapevamo che per Okaka ci sarebbe voluto tempo perché viene da lunga inattività. Però sta progredendo bene, in lui vediamo volontà e miglioramenti continui e presto sarà in grado di iniziare a giocare spezzoni di partita».Sarà un jolly importante da giocare sul tavolo di un campionato che si prospetta incerto ed equilibrato: «Per capire di più sul nostro livello e sulle dinamiche del campionato serviranno altre 4-5 partite: nel Girone B ci sono molte squadre ambiziose e altre neopromosse. Si è già visto che si può vincere o perdere con tutte, in ogni partita servono il giusto spirito e grande attenzione. A Forlì non meritavamo di perdere, ma non abbiamo sfruttato le occasioni: ho visto però il giusto atteggiamento ma abbiamo difettato nella mira nelle palle-gol create con Tenkorang, Rossetti, Zagrè e Lonardi. Il Ravenna non ha fatto una brutta partita e non meritava di perdere, però è andata così e dovremo sfruttare questa esperienza in futuro».