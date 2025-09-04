Mandorlini giura sul Ravenna: “Abbiamo un gruppo di giocatori seri”

E’ stato un mercato lungo e niente affatto semplice, quello di Davide Mandorlini. La rosa del Ravenna è stata rivoltata come un calzino e sono arrivati giocatori importanti per la categoria che hanno creato una squadra che può potenzialmente aspirare ad obiettivi più ambiziosi rispetto a quelli classici di una neopromossa.

Davide Mandorlini, a giochi fatti, esprime un giudizio complessivo quindi sulle operazioni del Ravenna e in generale sul Girone B. «Sono soddisfatto - dice il diesse giallorosso - di quanto fatto da noi sul mercato, è stato creato un gruppo di giocatori validi ma anche seri e in particolare felici di venire a Ravenna. Chi è rimasto sta poi offrendo un esempio eccellente sia dentro che fuori dal campo».

Tra molte trattative, qualcuna ha reso più orgoglioso Mandorlini e magari qualcuna è sfumata: «Devo sinceramente dire che siamo arrivati a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati all’inizio del mercato. Trattative avanzate e non andate a buon fine non ce ne sono state, l’operazione importante in quest’ambito è stata probabilmente quella di Luciani, vista la folta concorrenza. Siamo orgogliosi a questo proposito che tra molte opzioni lui abbia voluto scegliere noi: è la prova che, nonostante il Ravenna sia una neopromossa, all’esterno abbiamo fatto arrivare segnali buoni. Sono poi arrivati tanti giocatori giovani e di sicuro avvenire, come Scaringi e Di Marco, tanto per fare due nomi, e anche lo stesso Tenkorang, che si è già messo in evidenza. Tutti giocatori che hanno individuato Ravenna come la piazza giusta per crescere di livello».