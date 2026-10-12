Mandorlini apre la settimana di Ravenna-Spezia: “Una opportunità importante”

ravenna

MAURIZIO CORENI

La quarta vittoria consecutiva fra le mura amiche riporta serenità in casa giallorossa con Andrea Mandorlini che dopo la tensione accumulata nella gestione della partita commenta elogiando la prestazione di tutta la squadra dopo il passo falso contro la Pianese: «Direi che siamo partiti molto bene, Simone (Rabbi, ndr) ha avuto subito due-tre occasioni che meritavano migliore fortuna poi la partita in chiusura di primo tempo si è messa al meglio e anche se nella ripresa abbiamo concesso qualcosa l’abbiamo comunque gestita bene e quindi rendo grande merito ai ragazzi perché avevamo troppo bisogno di fare risultato e siccome non è mai facile perché le partite si possono sempre complicare, credo che una giornata così sia stata per loro ampiamente meritata».

Dopo gli elogi alla squadra il tecnico giallorosso passa poi ai complimenti ai singoli e in special modo all’esordio dal primo minuto in campionato di Vinicius, autore di una prova maiuscola nei 75 minuti di presenza in campo: «Per noi è un giocatore fondamentale e anche se alla fine era molto stanco tanto da sostituirlo siamo molto contenti di averlo pienamente recuperato perché abbiamo bisogno di un giocatore come lui che dia equilibrio a tutta la squadra e poi, siccome oltre alla qualità tecnica aggiunge quella di essere un ragazzo fantastico per il gruppo, siamo doppiamente contenti della sua prestazione».

Con il distacco dalla capolista rimasto immutato ora la sfida al “Benelli” di domenica prossima assume un valore ancora più speciale: «Abbiamo questa opportunità importante di accorciare le distanze: è vero che avremo poi ancora tante gare da disputare però sarà un confronto in cui vogliamo giocarcelo al meglio. Lo Spezia ha conseguito finora 8 vittorie su nove partite disputate che sono numeri assolutamente considerevoli però avere recuperato giocatori come Fischnaller e avere concesso qualche minuto in più a Soleri mi permette di avere a disposizione tante soluzioni con delle caratteristiche diverse importanti in vista di questo scontro diretto».

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