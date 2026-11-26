Lo Spezia corre veloce ma anche il Ravenna non scherza, anzi. I giallorossi stanno disputando un girone di andata assolutamente all’altezza delle loro ambizioni e delle aspettative della società e se è vero che hanno sprecato malamente l’occasione di evitare almeno la sconfitta contro la non irresistibile Pianese, per il resto hanno sempre disputato buone partite e mosso la loro classifica. Tranne, appunto, con Pianese e Spezia, con il match perso contro la capolista che si trascina tanti rimpianti anche perché il Ravenna, con l’uomo in meno per un’ora, non aveva mai dato l’impressione di essere in balia dell’avversario.

Squadra matura

Il Ravenna, in sostanza, fino a questo momento ha dato l’impressione costante di essere una squadra matura, cosa in un certo senso auspicata e prevista perché l’esperienza di Andrea Mandorlini e il tasso tecnico dei giocatori arrivati sul mercato andavano verso questa direzione già alla vigilia. In particolare, era l’inizio del campionato quello più temuto alla stesura del calendario, con le trasferte sui campi delle neopromosse Reggiana e Pescara nei primi tre turni. Già in quelle occasioni il Ravenna diede l’impressione di essere bello tosto, perché sempre senza lo squalificato capitano Esposito prima rimontò la Reggiana e poi si vide scippare una meritata vittoria a Pescara da una decisione arbitrale tuttora incomprensibile. Dopo la brutta uscita di Piancastagnaio, poi, il Ravenna si è subito ripreso, e in seguito alla sfortunata sconfitta con lo Spezia ha effettuato un percorso netto, con cinque vittorie consecutive delle quali tre in trasferta. Domenica prossima si proverà a continuare la serie contro la Torres di Corsinelli e Scaringi: non sarà una passeggiata, come mai accade nel girone B, ma sicuramente è una cosa alla portata.

Volata d’inverno