Lo Spezia corre veloce ma anche il Ravenna non scherza, anzi. I giallorossi stanno disputando un girone di andata assolutamente all’altezza delle loro ambizioni e delle aspettative della società e se è vero che hanno sprecato malamente l’occasione di evitare almeno la sconfitta contro la non irresistibile Pianese, per il resto hanno sempre disputato buone partite e mosso la loro classifica. Tranne, appunto, con Pianese e Spezia, con il match perso contro la capolista che si trascina tanti rimpianti anche perché il Ravenna, con l’uomo in meno per un’ora, non aveva mai dato l’impressione di essere in balia dell’avversario.