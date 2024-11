Lo Bosco ha ritrovato la via maestra, quella che conduce al gol: così il Ravenna è tornato a correre

Lo Bosco, alla vigilia della trasferta a Prato (partenza oggi pomeriggio senza lo squalificato Agnelli) riavvolge il nastro degli ultimi sette giorni, caratterizzati da un pareggio e due vittorie: «Per tutti noi è stata una settimana lunga e impegnativa, contro il Piacenza sono stato contento di avere giocato dall’inizio e anche di avere segnato. Sono soddisfatto perché per un attaccante è sempre importante trovare la rete, poi io sono un generoso però non trascuro assolutamente la ricerca della segnatura ovviamente. Per chi la vede da fuori la realtà dei risultati non può essere identica alla nostra, che tuttavia dobbiamo essere consci delle potenzialità che abbiamo e cercare di migliorare sempre. Col Piacenza è stata una vittoria diversa da quella di domenica scorsa contro il San Marino, ma l’importante è sempre lo spirito con la quale si vivono le gare, la convinzione da parte nostra non manca mai però dobbiamo continuare e pensare che non abbiamo fatto ancora niente». Verso lo Zenith, Lo Bosco mostra consapevolezza e fiducia nell’amico Di Renzo, che dopo l’infortunio stenta a decollare: «Sappiamo quali sono le aspettative della società e dei tifosi e vogliamo migliorare sempre, ora pensiamo solo alla prossima partita. Il Ravenna ha una rosa forte e completa, gli impegni ravvicinati non debbono preoccuparci. La rosa è all’altezza anche in attacco, avendoci giocato assieme poi conosco bene Di Renzo e so che arriverà presto al miglior rendimento, come del resto sono all’altezza anche Guida e Manuzzi. Luca era partito bene qui a Ravenna ma poi è stato molto tempo fuori per infortunio, ora deve ritrovare la condizione».