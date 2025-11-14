Livorno e Ravenna non si sfidano da mezzo secolo, ma viene vietata la trasferta ai tifosi giallorossi

Il Gos dello stadio Armando Picchi di Livorno che si è riunito ieri ha deciso per la chiusura del settore ospiti in vista della partita di domenica contro il Ravenna. Una decisione presa per «motivi di ordine pubblico» non meglio specificati e assolutamente incomprensibili, visto che le due squadre non si affrontano da mezzo secolo e quindi i fattori si rischio apparivano pari allo zero.

Il Ravenna ieri non ha emesso nessun comunicato e probabilmente attenderà di leggere le motivazioni della Questura di Livorno prima di decidere se intervenire o meno.

Non è un evento nuovo la chiusura ospiti dello stadio di Livorno. Era successo anche due settimane fa per Livorno-Forlì e la motivazione fu l’inimicizia tra le tifoserie del basket delle due città.

Quindi domenica il Ravenna non avrà il sostegno dei propri tifosi.

Intanto, nella Determinazione numero 64 emessa nella serata di mercoledì dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive è stato deciso che in occasione di Ravenna-Gubbio di sabato 22 i residenti nella provincia di Perugia possano acquistare solo il biglietto del settore ospiti e solo se provvisti di fidelity card del Gubbio.