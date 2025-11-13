Le giovanili del Ravenna in ritiro al Grand Hotel delle Terme di Riolo

Il Ravenna Fc ha annunciato una nuova collaborazione con Terme di Riolo e Grand Hotel delle Terme. Oltre alla sponsorizzazione, la partnership prevede l’organizzazione dei ritiri estivi delle squadre del settore giovanile, dall’Under 14 alla Primavera, all’interno del Grand Hotel delle Terme.

Durante i soggiorni, gli atleti avranno accesso a un percorso integrato di supporto alla formazione sportiva, che include cure inalatorie, trattamenti vascolari, piscina termale e sessioni di potenziamento fisico nella sala pesi attrezzata delle Terme. Il protocollo condiviso tra le equipe mediche del club e delle Terme è stato ribattezzato “Buon respiro: come aumentare le performance in ambito sportivo”, con l’obiettivo di unire preparazione atletica e benessere in un ambiente unico nel suo genere.

«Questa collaborazione con il Ravenna Fc - dichiara Corrado Della Vista, amministratore delegato del Grand Hotel Terme di Riolo - è il risultato di un percorso di relazioni costruite nel tempo con il mondo dello sport e con diverse squadre di calcio di varie categorie. Vogliamo rafforzare sempre più questo legame, perché riteniamo che, oltre alla struttura, anche il contesto di Riolo Terme, per le sue caratteristiche ambientali, la buona aria e il verde che la circonda, si presti perfettamente a questo tipo di attività.

Siamo felici di ospitare e di aver acceso questa sinergia con il Ravenna Fc, che diventerà un partner importante per il nostro sviluppo e per la promozione del territorio».