Lavori parziali al Benelli: “Il Ravenna vuole un nuovo stadio”

Ravenna Calcio
  • 23 settembre 2026
La demolizione dei distinti del Benelli
La demolizione dei distinti del Benelli

Il Ravenna vuole un nuovo stadio. Lo ha confermato ieri in consiglio comunale l’assessore ai lavori pubblici Massimo Cameliani, rendendo esplicita una volontà che è nell’aria da diversi mesi anche se non è mai stata ufficializzata dal presidente Ignazio Cipriani.

Le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici sono arrivate nel corso della discussione di due interrogazioni presentate da Falco Caponegro di FdI e dalla capogruppo de la Pigna, Veronica Verlicchi, sui lavori allo stadio Benelli. Discussione che ha fornito l’occasione per fare il punto sulle tempistiche degli interventi previsti nell’impianto cittadino e sulle capienze. In risposta a Verlicchi che ha chiesto se ci sarà il recupero totale delle tribune dei e quando, porzione un tempo da 5 mila mila posti, Cameliani ha fornito dettagli e numeri dell’intervento che ha visto la demolizione delle tribune distinti in ferro, inagibile da anni, con un costo di 55 mila euro, e che a questo punto prevede il miglioramento sismico solo di una parte, con fine lavori a gennaio 2027.

Verranno invece posticipati - come annunciato mesi fa - i lavori necessari al rifacimento del campo a fine campionato, per non interferire con le attività sportive. Quanto alla capienza l’obiettivo è di arrivare nel 2027 a 6.293 posti, un obiettivo che ora determina una capacità di ospitare i tifosi ridotta a 4.943 posti, scesi rispetto ai 4.995 in seguito alla realizzazione di postazioni per i disabili, con lavori eseguiti a cura e spese della società.

Le reazioni

«Si tratta di un intervento importante – assicura Caponegro -, che ha consentito di migliorare l’accessibilità dello stadio e per il quale ritengo giusto riconoscere l’impegno diretto del club». Il recupero della tribuna distinti garantirà al totale 1.350 e, come già detto, la capienza resterà minore rispetto a quella massima originaria. «La società – sostiene Caponegro - che sta vivendo un momento particolarmente positivo, sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo della promozione del proprio marchio e della città. In questo senso anche l’operazione che ha portato Ronaldinho a Ravenna ha rappresentato un’iniziativa di marketing di grande visibilità, capace di dare al Ravenna FC una risonanza ben oltre i confini locali e nazionali».

Resta ora da capire dove e quando verrà costruito il nuovo stadio e anche, ovviamente, che fine farà il “vecchio” Benelli.

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