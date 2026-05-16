Lancia un fumogeno in campo durante Ravenna-Carpi, poi concede il bis in un altro stadio: daspo di 5 anni a un tifoso emiliano

Daspo a un tifoso del Carpi per il lancio di un fumogeno. Durante Ravenna-Carpi dello scorso 7 febbraio dal settore ospiti è stato lanciato un fumogeno in campo: gli accertamenti della Digos hanno permesso di individuare il responsabile, un giovane di Carpi denunciato a piede libero per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.

Nei suoi confronti è stato avviato dalla Divisione Anticrimine il procedimento amministrativo finalizzato al provvedimento daspo ma, nel frattempo, veniva denunciato per un fatto analogo - commesso in data successiva - e raggiunto immediatamente dal provvedimento di daspo emanato dal Questore di quella provincia. Il Questore di Ravenna ha emesso quindi il nuovo provvedimento aggravato che gli vieta di frequentare gli stadi per cinque anni con la prescrizione dell’obbligo di presentazione presso l’ufficio di polizia prima e dopo gli incontri della squadra carpigiana.