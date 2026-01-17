La saggezza di Braida al servizio di un Ravenna: “In Arabia? Ero lì per un atto di cortesia”

Quando il Ravenna veleggiava in testa alla classifica, anche se i tempi erano abbastanza prematuri come del resto lo sono anche ora, Ariedo Braida aveva sempre predicato umiltà e lavoro, sostenendo che solo con quelle armi si poteva continuare a lottare a queste vette per una neopromossa come il Ravenna. Con un solo punto e un gol su rigore negli ultimi 270’, il vento adesso soffia in senso contrario alla barca pilotata da Marco Marchionni, ma l’esperienza e la saggezza del dirigente non smettono di risultare utili. Anzi, a maggior ragione in questo momento storico del campionato.

Ricompattarsi

L’ex dirigente di Milan e Barcellona, quindi, riassume esprimendo come sempre poche ma precise istruzioni per cercare di ribaltare il trend dell’ultimo mese di campionato: «Nessuno ha in tasca la ricetta della verità, adesso la cosa importante è ricompattare la situazione utilizzando quelli che comunque debbono essere i segnali distintivi del Ravenna, quindi umiltà e lavoro. Basterà dare l’uno per cento in più da parte di tutti e e le cose miglioreranno, sono i tanti piccoli dettagli che possono fare la differenza, non una cosa soltanto. Bisogna che ognuno si dia da fare anche personalmente pure nel privato e naturalmente mantenere l’identità di gruppo, gioire e soffrire insieme ogni giorno e in ogni partita. Non servono magie, basta recuperare identità. Mollare un pochino è psicologico non è che lo si vuole fare di proposito, anzi. Però bisogna fare la differenza lavorando al cento per cento, il novantotto può non bastare».

Coraggio, mercato, Arabia