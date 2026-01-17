La saggezza di Braida al servizio di un Ravenna: “In Arabia? Ero lì per un atto di cortesia”

Quando il Ravenna veleggiava in testa alla classifica, anche se i tempi erano abbastanza prematuri come del resto lo sono anche ora, Ariedo Braida aveva sempre predicato umiltà e lavoro, sostenendo che solo con quelle armi si poteva continuare a lottare a queste vette per una neopromossa come il Ravenna. Con un solo punto e un gol su rigore negli ultimi 270’, il vento adesso soffia in senso contrario alla barca pilotata da Marco Marchionni, ma l’esperienza e la saggezza del dirigente non smettono di risultare utili. Anzi, a maggior ragione in questo momento storico del campionato.