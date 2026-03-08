La rabbia Ravenna senza tifosi ad Ascoli: “Vietare le trasferte è diventata una moda”

Sarà uno spettacolo a metà, quello che domani sera andrà in scena sugli spalti dello stadio Del Duca. Uno stadio esaurito tranne nel settore ospiti per la decisione del prefetto di Ascoli che potrebbe trovare presto una facile quanto ingiustificata sponda in quelli di Sassari e Gubbio. Niente tifosi del Ravenna, quindi, nonostante ad Arezzo siano stati aggrediti e non viceversa, in una gara se non decisiva almeno fondamentale in ottica 2° posto. Posizione che non è più l’ambizione principale di un Ascoli che vola sulle ali dell’entusiasmo e che mercoledì notte al ritorno da San Benedetto del Tronto (altra trasferta vietata, ma in questo caso la ruggine è storica e i rischi di disordine non del tutto campati in aria) è stato ricevuto da un migliaio di tifosi in festa e carichi come molle per andare all’assalto della promozione diretta che dopo la sconfitta con la Ternana non sembra più così certa nelle mani dell’Arezzo. Detto questo, il Ravenna ha emesso un comunicato per esporre il proprio disappunto in merito al divieto di trasferta per il match di domani e non solo: «Pur prendendo atto delle disposizioni adottate dalle autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la società esprime grande rammarico per una decisione che non consentirà ai sostenitori giallorossi di essere presenti allo stadio al fianco della squadra in una gara importante del campionato. La società, nell’ambito delle proprie competenze, si attiverà per tutelare il diritto dei propri sostenitori a poter seguire la squadra del cuore, nella convinzione che la presenza del pubblico rappresenti una componente fondamentale di ogni evento sportivo».