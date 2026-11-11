La Curva Nord del Ravenna avvisa i tifosi di Ronaldinho: “Tolleranza zero per chi esibirà colori riconducibili ad altri club”

La Curva Nord del Ravenna scende in campo a tre giorni dal derby con il Forlì. E lo fa con toni fermi, anche duri, verso chi, domenica, sarà allo stadio solo perché attratto dalla presenza di Ronaldinho e non per il vero motivo di esserci, cioè sostenere il Ravenna in una partita sentita. Questo il comunicato: “Supponendo per domenica 15.11, in occasione dell’incontro Ravenna-Forlì, l’arrivo di masse di curiosi, turisti o al tempo stesso di irrispettosi, sconsiderati e temerari concittadini, ribadiamo con fermezza quanto segue: tolleranza zero per chiunque manchi di rispetto alla nostra storia e alla nostra identità, esibendo colori o materiale riconducibile ad altri club. Non troverà comodo spazio, né all’interno del Benelli né nelle aree ad esso limitrofe. Il Benelli non sarà mai la vetrina per altri colori diversi dai nostri cittadino-societari e/o di altri club. A Ravenna solo Ravenna. Curva Nord Ravenna”.