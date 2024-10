La certezza di Milan: «Il Ravenna ha svoltato»

La Mi.Ma del Ravenna non riguarda mare, presenze Vip e passerelle abbastanza inutili nella via del centro. Riguarda meno prosaicamente e più concretamente i gol, perchè sono stati Matteo Milan e Francesco Manuzzi a ribaltare il rognoso (tanto per cambiare) match contro il San Marino, valido ben oltre le dichiarazioni del dopo partita. Due prodezze autentiche, soprattutto quella dell’esterno Under fino a quel momento non brillante, che hanno dato ottimismo e punti ad una squadra che deve ancora dimostrare di avere superato l’impasse psicologico che la condiziona dall’inizio della stagione.

Bene dalla panchina

Francesco Manuzzi ha risolto la gara subentrando dalla panchina e sfruttando molto bene un apprezzabile cross di Onofri: «In effetti è stato bello il cross di Onofri, io mi sono avvitato colpendola bene ed ho segnato sul secondo palo. Sono contento perché quella di domenica è stata una vittoria che ci voleva, ci ha permesso di proseguire in una mini serie positiva che adesso dobbiamo allungare per continuare nel nostro percorso di risalita. Il San Marino mi ha impressionato positivamente e per questo la vittoria ottenuta vale di piu. I nuovi entrati hanno inciso, ma tutti quelli che subentrano cercano sempre di dare una scossa e una mano alla squadra, Stavolta è toccato anche a me e del resto una rosa lunga serve anche a questo. Non posso ancora dire molto sul nuovo allenatore, ha cercato comunque di trasmetterci la sua carica ed ha iniziato con una vittoria importante».

Tiro della domenica. E lunedì

Ridurre al gol della domenica la prodezza di Matteo Milan che ha pareggiato il match nel momento più difficile per il Ravenna è forse poco, è stata anche la rete del lunedì e dei giorni seguenti. Anche a mente fredda, l’esterno giallorosso fatica a riavvolgere il nastro di quei momenti: «Non ho capito bene quello che è successo dopo il mio tiro, ho calciato verso la porta e trovare la rete in quel momento complicato ha dato fiducia e morale ai miei compagni in un match diventato ancora più difficile dopo il loro vantaggio. Rispetto al primo tempo, nel quale ero abbastanza agitato e sotto pressione, il gol mi ha sbloccato in tutti i sensi. Abbiamo voltato pagina dopo il gol dei titani ed ora dobbiamo dare ulteriore continuità ai nostri risultati».

Domani il Piacenza