L’orgoglio di Mandorlini: “La chiusura di un cerchio”

Non è facile a 65 anni e mezzo ed una carriera molto lunga e ricca di successi essere emozionati. E’ successo invece ad Andrea Mandorlini, ravennate doc diventato primo allenatore della squadra della sua città dopo le esperienze da secondo negli anni Novanta, illustrati dalla promozione con Rumignani e dal miglior Ravenna della storia, quello in cui affiancò Novellino. Ieri, alla conferenza stampa di presentazione, contemporaneamente sua e del match odierno, Mandorlini è appunto apparso emozionato ed orgoglioso.