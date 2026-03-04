L’occasione perduta del Ravenna (0-0), la beffa crudele per il Forlì (3-2)

Il Ravenna non va oltre il pareggio con la Pianese (0-0) e spreca la grande occasione di rosicchiare due punti all’Arezzo sconfitto in casa dalla Ternana. Una partita deludente, in cui i giallorossi non hanno mai trovato lo spunto giusto. Va peggio al Forlì, che perde all’ultimo minuto di recupero a Pineto: abruzzesi avanti con Baggi e Schirone ma i biancorossi non ci stanno e nella ripresa rimontano con Franzolini e il rigore di Trombetta. Il 2-2 sembra fatto, ma allo scadere Nebuloso si inventa un super gol all’incrocio dei pali che regala la vittoria ai biancazzurri di casa (3-2).