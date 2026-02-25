L’Arezzo ha numeri che fanno paura: il Ravenna non ha nulla da perdere

Se spesso bastano due indizi per fare una prova, per certificare che questo evidentemente sia o debba essere l’anno dell’Arezzo ce ne sono almeno il triplo. La società toscana aveva avanzato già in estate la ferma volontà di tornare in Serie B, quando aveva deciso di confermare tutti i big, a partire da Pattarello, per mettere nelle mani di Bucchi una fuoriserie. Stessa idea, quella di puntare alla promozione diretta, che aveva messo in campo anche l’Ascoli: ma in Serie C il campionato lo vince una sola squadra e l’Arezzo si trova ora in una situazione molto favorevole per coronare il sogno di mezza estate. In Toscana scalpitano per provare a chiudere i giochi in modo virtuale già domenica nel big-match contro il Ravenna secondo della classe. C’è talmente attesa che lunedì, all’apertura della prevendita per il match, i biglietti della curva aretina sono stati polverizzati. Mettere 10 punti tra sé, il Ravenna ed eventualmente l’Ascoli (avendo una partita in più da giocare rispetto ai giallorossi) sarebbe una sentenza anticipata di un mese e mezzo sul nome della squadra che andrà direttamente in Serie B.