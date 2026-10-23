L’annuncio del sindaco Barattoni: «Ronaldinho in campo a Ravenna il 15 novembre»

Ravenna Calcio
  • 23 ottobre 2026
L’annuncio del sindaco Barattoni: «Ronaldinho in campo a Ravenna il 15 novembre»

«Quando giocherà Ronaldinho? Sarà in campo nella partita del 15 novembre». L’annuncio lo ha appena dato il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, a Fattore R. Rispondendo ad una domanda del giornalista Rai, Gianluca Semprini, il sindaco ha quindi confermato ciò che si andava dicendo ormai da un paio di mesi: il 46enne brasiliano, campione del Mondo con il Brasile nel 2002 e Pallone d’Oro nel 2005, giocherà quindi il derby Ravenna-Forlì in programma al Bruno Benelli domenica 15 novembre alle ore 17.30.

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