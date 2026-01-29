Italeng si sta rivelando una risorsa importante

Jonathan Italeng serviva sicuramente al Ravenna, sia perché il momento di salute degli attaccanti era e resta complicato, sia perché ad ogni modo un’alternativa a Luciani non c’era nella rosa giallorossa, in particolare dopo il lungo stop di Motti. Proprio per questi motivi l’attaccante di proprietà dell’Atalanta è stato buttato nella mischia nel finale contro il Forlì, nonostante un tesseramento in extremis e un mezzo allenamento con i compagni, mentre contro il Guidonia ha giocato titolare, meritandosi al momento della sostituzione gli applausi del Benelli.