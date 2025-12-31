In attacco il Ravenna pensa al ritorno di Galuppini

Valutazioni attente in casa giallorossa. L’impressione resta quella che il mercato di gennaio non stravolgerà una rosa che ha chiuso l’andata in vetta ma anche che i movimenti da fare in entrata si concretizzeranno presto. Il nome più caldo e rapidamente raggiungibile è quello di un attaccante già visto a Ravenna: Francesco Galuppini, in uscita dal Mantova. La punta ha espresso il suo gradimento e la trattativa è in corso: se la società dovesse optare per lui, che Marchionni ha già allenato a Novara, potrebbe partire una punta. Diverso il discorso relativo al centrocampista, che dovrebbe essere un esterno sinistro: in pole position c’è Raffaele Celia, in uscita dal Cesena ma cercato nelle ultime ore anche dal Benevento. Arrivasse Celia, a fare coppia con lui sarebbe Falbo con accentramento di capitan Rrapaj in un ruolo che ha già dimostrato di poter ricoprire, quello di mezzala sinistra. In partenza ci sono Ilari, fuori lista dopo l’arrivo di Viola (e un’idea del Forlì), e il giovane Menegazzo, che andrà a cercare un minutaggio adeguato.