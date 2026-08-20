Il volo privato, la conferenza blindata e il sogno che si avvera: il marziano Ronaldinho atterra a Ravenna

Oggi è il Ronaldinho day e l’attenzione globale è concentrata sul grande evento. Lunedì sera, però, inizierà il campionato del Ravenna e i tifosi sono concentrati sulla partita di Reggio Emilia. Questa mattina sarà ufficializzato l’arrivo di Giovanni Zaro, difensore centrale acquistato dal Cesena. Oggi effettuerà il primo allenamento e in serata sarà con i nuovi compagni sul palco di Marina di Ravenna e lunedì giocherà titolare, al contrario di Bianconi, Donati, Esposito e Vinicius, con quest’ultimo che resterà fuori qualsiasi sia l’esito della nuova ecografia in programma oggi. Restando in tema di mercato: Parigi è sempre molto vicino all’arrivo mentre per Luciani il Foggia pare avere scavalcato il Perugia. Infine Corsinelli è ai dettagli con la Torres.

Happening Ronaldinho

Tutto pronto, quindi, per la presentazione ufficiale del Ravenna e quindi anche di Ronaldinho, che è sbarcato ieri sera a Milano e che raggiungerà la Romagna in giornata (probabilmente, ma non ci sono conferme, con un volo privato su Forlì). Nel pomeriggio di ieri, intanto, a Ravenna è arrivato Ariedo Braida, già direttore sportivo di Ronaldinho al Milan e oggi protagonista della presentazione, come accadde un anno fa in piazza del Popolo. Quanto al campione brasiliano, nel pomeriggio Ronaldinho terrà una conferenza stampa con accessi contingentati poi si unirà al resto della sua nuova squadra per la presentazione sul palco posto vicino alla spiaggia di Marina di Ravenna. Probabilmente oggi si saprà anche qualcosa in più su quando avverrà la sua presenza in campo nel corso del campionato. Al momento comunque sembra da escludere che il suo ritorno dopo 11 anni possa avvenire in una delle prime giornate. L’organizzazione dell’evento odierno prevede l’apertura degli stand del merchandising giallorosso e di quelli invece gastronomici alle 17 (happy hour fino alle 18), poi dalle 20.30 poi ci saranno le sfilate delle squadre del vivaio, la presentazione delle nuove maglie da gioco, quindi la presentazione dello staff societario, di quello tecnico e infine della rosa della prima squadra. Il tutto dovrebbe concludersi, sulla carta, attorno alle 22. Ronaldinho si fermerà a dormire in Romagna e resterà in zona anche domani, quando in serata prenderà parte ad una serata di ispirazione brasiliana allo Space di Riccione, locale di proprietà della famiglia Cipriani.

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