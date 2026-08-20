Il volo privato, la conferenza blindata e il sogno che si avvera: il marziano Ronaldinho atterra a Ravenna

Oggi è il Ronaldinho day e l’attenzione globale è concentrata sul grande evento. Lunedì sera, però, inizierà il campionato del Ravenna e i tifosi sono concentrati sulla partita di Reggio Emilia. Questa mattina sarà ufficializzato l’arrivo di Giovanni Zaro, difensore centrale acquistato dal Cesena. Oggi effettuerà il primo allenamento e in serata sarà con i nuovi compagni sul palco di Marina di Ravenna e lunedì giocherà titolare, al contrario di Bianconi, Donati, Esposito e Vinicius, con quest’ultimo che resterà fuori qualsiasi sia l’esito della nuova ecografia in programma oggi. Restando in tema di mercato: Parigi è sempre molto vicino all’arrivo mentre per Luciani il Foggia pare avere scavalcato il Perugia. Infine Corsinelli è ai dettagli con la Torres.