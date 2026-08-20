Il volo privato, la conferenza blindata e il sogno che si avvera: il marziano Ronaldinho atterra a Ravenna

Ravenna Calcio
Da sinistra Lorenzo Tonetti, responsabile delle relazioni del Ravenna, Roberto de Assis Moreira, fratello e agente di Ronaldinho, seduto al suo fianco, e il presidente del Ravenna Fc Ignazio Cipriani
Da sinistra Lorenzo Tonetti, responsabile delle relazioni del Ravenna, Roberto de Assis Moreira, fratello e agente di Ronaldinho, seduto al suo fianco, e il presidente del Ravenna Fc Ignazio Cipriani

Oggi è il Ronaldinho day e l’attenzione globale è concentrata sul grande evento. Lunedì sera, però, inizierà il campionato del Ravenna e i tifosi sono concentrati sulla partita di Reggio Emilia. Questa mattina sarà ufficializzato l’arrivo di Giovanni Zaro, difensore centrale acquistato dal Cesena. Oggi effettuerà il primo allenamento e in serata sarà con i nuovi compagni sul palco di Marina di Ravenna e lunedì giocherà titolare, al contrario di Bianconi, Donati, Esposito e Vinicius, con quest’ultimo che resterà fuori qualsiasi sia l’esito della nuova ecografia in programma oggi. Restando in tema di mercato: Parigi è sempre molto vicino all’arrivo mentre per Luciani il Foggia pare avere scavalcato il Perugia. Infine Corsinelli è ai dettagli con la Torres.

Happening Ronaldinho

Tutto pronto, quindi, per la presentazione ufficiale del Ravenna e quindi anche di Ronaldinho, che è sbarcato ieri sera a Milano e che raggiungerà la Romagna in giornata (probabilmente, ma non ci sono conferme, con un volo privato su Forlì). Nel pomeriggio di ieri, intanto, a Ravenna è arrivato Ariedo Braida, già direttore sportivo di Ronaldinho al Milan e oggi protagonista della presentazione, come accadde un anno fa in piazza del Popolo.

Quanto al campione brasiliano, nel pomeriggio Ronaldinho terrà una conferenza stampa con accessi contingentati poi si unirà al resto della sua nuova squadra per la presentazione sul palco posto vicino alla spiaggia di Marina di Ravenna. Probabilmente oggi si saprà anche qualcosa in più su quando avverrà la sua presenza in campo nel corso del campionato. Al momento comunque sembra da escludere che il suo ritorno dopo 11 anni possa avvenire in una delle prime giornate.

L’organizzazione dell’evento odierno prevede l’apertura degli stand del merchandising giallorosso e di quelli invece gastronomici alle 17 (happy hour fino alle 18), poi dalle 20.30 poi ci saranno le sfilate delle squadre del vivaio, la presentazione delle nuove maglie da gioco, quindi la presentazione dello staff societario, di quello tecnico e infine della rosa della prima squadra. Il tutto dovrebbe concludersi, sulla carta, attorno alle 22. Ronaldinho si fermerà a dormire in Romagna e resterà in zona anche domani, quando in serata prenderà parte ad una serata di ispirazione brasiliana allo Space di Riccione, locale di proprietà della famiglia Cipriani.

Avvertenze e traffico

Ovvia e massima mobilitazione a Marina per l’evento odierni e per i due giorni successivi di Studio Delta Live. Per consentire il migliore svolgimento delle tre serate è stato potenziato il Navetto Mare e la corsia preferenziale del lungomare in direzione nord sarà attiva eccezionalmente anche oggi e domani dalle 14 alle 24. Dalle 8 di oggi alle 3 di domenica sarà poi vietato il transito e la sosta dei veicoli, con rimozione, nell’area del demanio marittimo di Marina di Ravenna compresa tra il parcheggio adiacente alla “Motosilurante 472” e le aree poste a ovest degli stabilimenti balneari Mer Amor e Ulisse. Dalle 15 e fino alle 3 di domenica a Marina di Ravenna sarà in vigore il divieto di vendita di bevande e alimenti in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere. Per chi arriva in auto sono consigliati il parcheggio scambiatore di via Trieste e quello di via del Marchesato, collegati al litorale dal Navetto Mare gratuito. Il servizio di traghetto per e da Porto Corsini sarà potenziato in occasione delle tre serate. Questa notte poi il servizio sarà attivo no stop.

Sarà potenziato anche il Navetto Mare, in tutte e tre le giornate il servizio sarà attivo fino alle 4, e nella fascia oraria dalle 18 alle 2 ci saranno otto autobus rispetto ai quattro normalmente impiegati.

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