Il vice Claudio Rivalta: “Ravenna, una buona prestazione contro un avversario di spessore”

Il vice allenatore del Ravenna Claudio Rivalta analizza il pareggio (1-1) dei giallorossi a Reggio Emilia: “Una prestazione in maniera positiva. È normale avere delle difficoltà; la prima partita di campionato è sempre delicata contro una squadra forte che viene dal campionato di Serie B. Ci poteva stare che avessimo delle difficoltà e un po’ di tensione, poi ci siamo sciolti e comunque ci sono tanti spunti positivi dalla gara. Nel secondo tempo siamo venuti fuori bene, abbiamo tenuto il campo, abbiamo creato, abbiamo concesso poco. Nel primo tempo eravamo un po’ più contratti e un po’ più in difficoltà. La Reggiana, è partita forte, aggressiva, e noi magari riuscivamo non con costanza a portare la palla fuori dalla loro pressione e quindi siamo andati in difficoltà, ma soprattutto poi su delle situazioni di calcio piazzato dove prendiamo il gol e dove ci sono state degli altri pericoli. Però ribadisco che la gara è positiva. Mi è piaciuto come i ragazzi hanno reagito alla difficoltà, come si sono compattati, come hanno lavorato per rimettere in piedi la partita. Dal punto di vista emotivo e caratteriale ci deve dare forza per il futuro.»