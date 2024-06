Il saluto di Brunelli: “Ravenna, Cipriani è l’uomo giusto per un futuro ambizioso” VIDEO

Tempo di saluti per il presidente Alessandro Brunelli, che ha ringraziato tutte le componenti della società a partire dall’amministratore delegato Claudia Zignani a tutti i membri del settore giovanile. Parlando del passaggio di proprietà, Brunelli ha rivelato: “Da anni aspettavamo un interlocutore serio che potesse portare il Ravenna ancora più in alto. Ci sono state alcune proposte che non abbiamo ritenuto interessanti e voglio specificare che non ho mai pensato di volere a tutti i costi rimanere presidente, respingendo offerte che invece non sono mai arrivate. Con Ignazio Cipriani penso di avere trovato la persona giusta per ripartire con nuove ambizioni”. Sul rapporto difficile con i tifosi Brunelli ha detto: “Un paio di situazioni sono state male interpretate e i rapporti non si sono ricuciti”