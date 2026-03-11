Il Ravenna volta pagina e guarda molto avanti

Passato il tornado Ascoli, fenomeno atmosferico troppo consistente per il Ravenna, che dopotutto all’andata vinse con quella buona dose di fortuna che all’epoca baciava ancora i giallorossi, adesso servono solo equilibrio e buona volontà. L’equilibrio sta nel riconoscere che Arezzo ed Ascoli, sfibrate dopo tanti anni di Serie C, si sono attrezzate a dovere per tornare nella cadetteria e non potevano che essere superiori ad una neopromossa sia pure ambiziosa come un Ravenna stimolato dalle ambizioni e dalla generosità della società.
Niente drammi, anzi, ma una sana consapevolezza che comunque non può esimersi dal prendere atto che nel girone di ritorno l’attacco giallorosso sta segnando con il contagocce, appena dieci reti in undici partite, e che di conseguenza serviranno buona volontà e lavoro per rimediare ad una situazione che, se non mette a rischio il terzo posto visto che la Pianese, quarta classificata, è dietro di ben 14 punti, potrebbe compromettere un avvicinamento ai playoff che in pratica è già iniziato.