Il Ravenna ha vinto questa sera allo stadio Bruno Benelli il 2° Memorial Giancarlo Frati. Dopo il pareggio per 0-0 tra la Polisportiva Reno Sant’Alberto e il Gambettola, squadre di Eccellenza, nella gara inaugurale, in campo è andata la formazione giallorossa allenata da Mauro Antonioli, favorita per la vittoria del Girone D di Serie D.

Nella gara decisiva, i giallorossi non sono riusciti a battere il Gambettola, ma il 2-2 finale ha comunque consegnato la vittoria al Ravenna. In rete Nappello e Biagi per i padroni di casa, Mancini e Vagnarelli per i biancoverdi allenati da Marco Bernacci.