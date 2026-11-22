LIVORNO-RAVENNA 1-2

LIVORNO (4-2-3-1): Martinez (48’ pt Ciobanu); Mulazzi, DjiDji, Veseli, Rizza; Arrigoni, Haas; Peralta (23’ st Aramu), Gabbiani, Mawete (23’ st Malotti); Mancini (23’ st Di Carmine). Allenatore: Cristiano Lucarelli.

RAVENNA (4-3-3): Venturi; Donati, Esposito, Zaro, Bani; Duca, Tenkorang (11’ st Viola), Lonardi; Da Pozzo (29’ st Spini), Rabbi (29’ st Soleri), Casiraghi (11’ st Maggio, 43’ st Bianconi). Allenatore Andrea Mandorlini.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea

RETI: 45’ pt Tenkorang, 50’ pt Rabbi, 44’ st Aramu.

AMMONITI: Tenkorang, Mancini, Arrigoni, Spini, Zaro, Donati

ESPULSO: 47’ st Da Pozzo dalla panchina.

LIVORNO - Il Ravenna vince a Livorno e rosicchia due punti allo Spezia, fermato sull’1-1 dalla Torres, che tra una settimana arriverà al Benelli. I giallorossi a Livorno hanno sfruttato al meglio il finale di primo tempo, con 5 minuti di sbandamento clamoroso del Livorno, punito da Tenkorang e Rabbi.

Giallorossi subito pericolosi al 2’ con colpo di testa di Esposito su corner: Martinez si salva di istinto. Altro giro, altro corner, altra occasione: incorna Tenkorang (9’) e palla appena fuori a Martinez battuto. Anche Casiraghi non trova i pali al 20’ dopo errore dell’attempato Djidji. Il Livorno non si rende mai pericoloso e il Ravenna nel finale di tempo punisce in contropiede. Da palla inattiva per il Livorno, Casiraghi lancia Rabbi nella metà campo di casa in un uno contro uno che diventa 2 contro 1 grazie al rimorchio di Tenkorang, che salta Martinez e insacca nella porta vuota. Il portiere di casa si fa male ed entra Ciobanu che regala subito lo 0-2 con un intervento sciagurato su tiro centrale e debole di Lonardi: Rabbi è lì a un metro e ringrazia.

Ripresa e il Ravenna si limita a gestire il cronometro. Il Livorno potrebbe accorciare al 56’ con Mancini: primo colpo di testa e salvataggio di Donati, secondo colpo di testa e parata di Venturi. Riesce ad accorciare solo all’89’ con Aramu con una punizione deviata. Poi nel recupero si accendono gli animi e a pagare è Da Pozzo, espulso dalla panchina per proteste. E’ il secondo rosso dopo quello con lo Spezia: salterà Ravenna-Torres